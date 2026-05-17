Yürüyüş ve beyin arasındaki güçlü bağ! Ruh sağlığınızı bile etkiliyor

İnsan beyni, hareketle birlikte en iyi hâline ulaşır. Yürümekten uzaklaştıkça yalnızca beden değil, düşünme kapasitesi ve ruhsal denge de zayıflar. Çünkü yürüyüş; insanın doğasında olan, zihni besleyen en temel alışkanlıklardan biridir. Uzmanlara göre düzenli yürüyüş yapmak, stres seviyesini düşürüyor, hafızayı güçlendiriyor ve depresyon riskini azaltıyor. Özellikle gün içinde atılan kısa yürüyüşler bile beynin daha verimli çalışmasına katkı sağlıyor.