Afyonkarahisar Müzesi’ne ziyaretçi rekoru! Tarihe ışık tutuyor

Afyonkarahisar'da 18 Nisan'da Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılan müze büyük ilgi görüyor. Müzede dünyaca ünlü Kybele Heykeli ile birlikte yaklaşık 50 bin eser sergileniyor.

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