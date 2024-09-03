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Afrika’yı aratmayan görüntüler İstanbul’da kaydedildi

Afrika’yı aratmayan görüntüler İstanbul’da kaydedildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 09:52
İstanbul’da mandaların yolculuğu havadan çekilen görüntülerle adeta Afrika’yı aratmadı. Mandaların sürü halinde Sazlıdere gölü çevresinde otlayıp suya girdiği anlar ise eşsiz görüntüler oluşturdu.
Afrika’yı aratmayan görüntüler İstanbul’da kaydedildi
Afrika’yı aratmayan görüntüler İstanbul’da kaydedildi
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