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Afetler sonrası neler yapıldı? İller nasıl ayağa kaldırıldı?

A Haber
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Giriş: 25.02.2023 13:17
Doğal afetlerin yaşandığı iller yeniden nasıl ayağa kaldırıldı? A Haber muhabiri Vural Efecik, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında evleri zarar gören ailelere yapılan konutları ekrana taşıdı.
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