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Afet bölgesinde hava nasıl olacak? Rüzgarın etkisi devam edecek mi? Uzman isim A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 02.08.2021 16:20
Güncelleme:02.08.2021 16:40
Yangın bölgesinde sıcaklık nasıl olacak? Hava koşulları nasıl olacak? Sıcaklıklar ne kadar devam edecek? Yangın bölgesinde bir değişiklik bekleniyor mu? Yangınla mücadelede olumlu seyre imkan tanıyacak bir değişiklik var mı? Rüzgarın etkisi sürecek mi? Meteoroloji uzmanı Dr. Levent Yalçın, A Haber canlı yayınında hava durumunun detayları anlattı.
Canlı yayında anlattı! Afet bölgesinde... KÖTÜ HABERİ CANLI YAYINDA VERDİ! AFET BÖLGESİNDE...

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