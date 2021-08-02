02 Ağustos 2021, Pazartesi
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Afet bölgesinde hava nasıl olacak? Rüzgarın etkisi devam edecek mi? Uzman isim A Haber'de anlattı
Yangın bölgesinde sıcaklık nasıl olacak? Hava koşulları nasıl olacak? Sıcaklıklar ne kadar devam edecek? Yangın bölgesinde bir değişiklik bekleniyor mu? Yangınla mücadelede olumlu seyre imkan tanıyacak bir değişiklik var mı? Rüzgarın etkisi sürecek mi? Meteoroloji uzmanı Dr. Levent Yalçın, A Haber canlı yayınında hava durumunun detayları anlattı.