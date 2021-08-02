Afet bölgesinde hava nasıl olacak? Rüzgarın etkisi devam edecek mi? Uzman isim A Haber'de anlattı

Manavgat çevrelerinde yüzde 8'lere geldi. Bodrum'da biraz daha yüksek yüzde 18'di en son baktığımızda. İnerken fön dediğimiz bir etkiye sebep oluyor bu da mevcutta 30-32 derece olan hava sıcaklıklarının 40'lara kadar çıkmasını sağlıyor. Bu anlamda hem sıcak hem kuru hem de etkili rüzgar var 50 km'ye kadar çıkıyor.