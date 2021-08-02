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Afet bölgesinde hava nasıl olacak? Rüzgarın etkisi devam edecek mi? Uzman isim A Haber'de anlattı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.08.2021 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021
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Afet bölgesinde hava nasıl olacak? Rüzgarın etkisi devam edecek mi? Uzman isim A Haber'de kötü haberi verdi

Yangın bölgesinde sıcaklık nasıl olacak? Hava koşulları nasıl olacak? Sıcaklıklar ne kadar devam edecek? Yangın bölgesinde bir değişiklik bekleniyor mu? Yangınla mücadelede olumlu seyre imkan tanıyacak bir değişiklik var mı? Rüzgarın etkisi sürecek mi? Meteoroloji uzmanı Dr. Levent Yalçın, A Haber canlı yayınında hava durumunun detayları anlattı.

Türkiye'nin farklı noktalarında yangınla mücadele sürerken olumsuz hava koşulları çalışmaları etkiliyor. Peki sıcak hava dalgası ne zaman sona erecek? Afet bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Rüzgarın etkisi ne kadar sürecek? Meteoroloji uzmanı Dr. Levent Yalçın, A Haber canlı yayınında hava durumunun detayları anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Afet bölgesinde hava nasıl olacak? Rüzgarın etkisi devam edecek mi? Uzman isim A Haber'de kötü haberi verdi

"3 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK"

Maalesef sevindirici haber veremeyeceğiz. Çünkü iç güney ve batı kesimlerindeki mevsim normallerinin 8 derece kadar üzerine çıkan sıcaklıkların önümüzdeki 3 gün boyunca devam etmesini bekliyoruz.

Afet bölgesinde hava nasıl olacak? Rüzgarın etkisi devam edecek mi? Uzman isim A Haber'de kötü haberi verdi

RÜZGAR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Yine olumsuz bir haber de etkili kuzeyli rüzgar. Tahmin ve uyarılarımızda belirttiğimiz üzere özellikle Toroslar'dan aşağıya doğru uzanan bantta etkili rüzgar bekliyoruz ve yönü kuzeyli. Kuzeyli olmasının şöyle bir anlamı var nemi düşürüyor yüzde 8'lere kadar nemde bir düşüş söz konusu.

Afet bölgesinde hava nasıl olacak? Rüzgarın etkisi devam edecek mi? Uzman isim A Haber'de kötü haberi verdi

Manavgat çevrelerinde yüzde 8'lere geldi. Bodrum'da biraz daha yüksek yüzde 18'di en son baktığımızda. İnerken fön dediğimiz bir etkiye sebep oluyor bu da mevcutta 30-32 derece olan hava sıcaklıklarının 40'lara kadar çıkmasını sağlıyor. Bu anlamda hem sıcak hem kuru hem de etkili rüzgar var 50 km'ye kadar çıkıyor.

Afet bölgesinde hava nasıl olacak? Rüzgarın etkisi devam edecek mi? Uzman isim A Haber'de kötü haberi verdi

RÜZGARIN HAMLESİ

Hamle dediğimiz bir unsur var. Zaman zaman havanın tokat atar gibi hareket ettiğine tanıklık ederiz. Bunu da rüzgarın hamlesi diye tabir ediyoruz. 70 km'ye kadar bekliyoruz. Hem bugün hem de yarın gece saatlerine kadar bu şekilde durum.

Afet bölgesinde hava nasıl olacak? Rüzgarın etkisi devam edecek mi? Uzman isim A Haber'de kötü haberi verdi

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yurt genelinde doğumuzda etkili sağanak yağışlar alıyoruz. Etkili gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu'dan Artvin'e kadar Doğu Karadeniz bandında, Ağrı Van Hakkari ve Şırnak'ın doğusunda da etkili yağışlar ekliyoruz. Bu da akşam saatlerine kadar devam edecek diye tahmin ediyoruz.

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