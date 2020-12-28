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Adıyaman Besni'de şok! İntihar eden kişinin cebinden bu 'not' çıktı: Ölümümden 'O' sorumlu...

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Giriş: 28.12.2020 00:33
Güncelleme:28.12.2020 00:47
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, kahvehane işleten 56 yaşındaki Hüseyin A. isimli bir vatandaş, kimsenin olmadığı sırada evinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Şüpheli olayda intihar eden kişinin cebinden bir de not çıktı. Hüseyin A. notta ölümünden sorumlu tutuğu kişinin ismine yer verdi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde dehşete düşüren bir intihar olayı yaşandı. Kahvehane işleten Hüseyin A. (56), kimsenin olmadığı sırada evinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk babası Hüseyin A., evde kimse olmadığı sırada tavana bağladığı iple kendini astı.

Eve gelen yakınları Hüseyin A.'yı tavana asılı halde bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hüseyin A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hüseyin A.'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan, polis ekiplerince yapılan incelemede Hüseyin A.'nın cebinde; 'Ölümümden pide fırınında çalışan Yusuf isimli kişi sorumludur' yazılı not bulundu.

Polis, notta ismi geçen Yusuf isimli kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.




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