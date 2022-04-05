05 Nisan 2022, Salı
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Adı Deniz Işın’la aşk dedikodularına karışan Burak Deniz’den ters köşe! Didem Soydan’la böyle görüntülendi
Geçen ekim ayında yollarını ayıran ünlü oyuncu Burak Deniz ve manken Didem Soydan'dan hayranlarının yüzünü güldürecek haber geldi. Adı Deniz Işın'la aşk dedikodularına karışan, kadın çantası taşırken görüntülenip gazetecilerin soru yağmuruna tutulan Burak Deniz eski aşkı Didem Soydan ile yeniden birlikte.