FED faiz kararı altının yönünü belirleyecek? ATM'den altın alımında yeni dönem gündemde

Altın piyasasında gözler ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararına çevrildi. Küresel gelişmelerin etkisiyle fiyat hareketleri takip edilirken, bazı bankaların pilot sistem kapsamında ATM'ler üzerinden sertifikalı gram altın satışına başlaması da gündeme geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın fiyatlarındaki son durumu, FED kararının piyasalara olası etkilerini ve yatırımcıların merak ettiği gelişmeleri değerlendirdi.