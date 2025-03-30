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Adana’da silah ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı

Adana'da silah ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 30.03.2025 11:55
Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis ekipleri, silah ticaretinin önüne geçmek için operasyon yaptı. Yapılan operasyonda belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda otomobil içerisinde, çöp kutusunda ve buzdolabı üzerinde 1'i havalı 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Adana’da silah ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı
Silah ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı
Silah ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı
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