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06.11.2019

Adana'da pencerede asılı kalan çocuk ölümden döndü

Adana'da 2.5 yaşındaki çocuk, apartmanın 4. katındaki açık olan pencere önünde oynarken demir korkulukların arasından asılı kalınca 10 yaşındaki ağabeyin kardeşini tutup yardım istemesi sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay 4 Kasım Pazartesi akşam üzeri merkez Çukurova ilçesi, Toros Mahallesinde meydana geldi. Zeynep Can, eşi Hüseyin Can iş yerindeyken saat 17.30 sıralarında okuldaki çocuğunu almak için 2.5 yaşındaki oğlu Cihan Can'ı 10 yaşındaki oğlu Özgür Can'a bırakıp evden çıktı. Bir süre sonra Cihan Can, pencere önünde oynamaya başladı. Ağabeyi Özgür Can, pencerede demir korkuluk olduğu için pencerenin açık olmasını da önemsemedi.

Ancak pencere önünde oynayan Cihan Can bir süre sonra pencereden düştü. Can'ın vücudu demir korkulukların arasında geçince kafası demir parmaklığa sıkışıp askıda kaldı. Ağabeyi Özgür Can "imdat" diye bağırarak yardım isteyip bir taraftan da kardeşini tutarak aşağı düşmesini önlemeye çalıştı. Bu arada, ağabeyin yardım çığlığını duyan vatandaşlar hemen apartmana koştu. Ancak anne okula giderken kapıyı kapattığı için vatandaşlar kapıyı da açamadı.

BALYOZLA KAPIYI KIRDILAR

Bu arada, alt komşu pencereye çıkarak çocuğun düşme ihtimaline karşı onu tutmaya çalıştı. Ağabeyin gücü de çocuğu tutmaya yetmemeye başlayınca vatandaşlar balyoz getirip kapıyı kırıp içeri girdi. Bir vatandaş da demir kesme makası getirdi. Mahalleli ise çocuğun düşme ihtimaline karşılık yerde kilim tutarak yere çakılmasına önlemeye çalıştı. Çocuk bir süre daha askıda yardım bekledi. Bu anlar bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Çocuk bir süre sonra demir korkuluk kesilerek kurtarıldı. Okuldan gelen anne ise yaşananları öğrenince şok oldu.

"AĞABEYLER GELDİ KARDEŞİMİ KURTARDI"

Can ailesi çocuğun askıda kaldığı yere yastık koyarak bir daha kaza olmaması için önlem aldı. Düşmekten son anda kurtulan çocuk ise hale şokun etkisini atlatamadı. Onu kurtaran ağabeyi Can ise kardeşini öyle görünce çok korktuğunu hemen imdat diye bağırıp yardım istediğini belirterek, "Demir parmaklık arasından girmiş sadece bir kolu ve kafası tutuyordu. Ben hemen onu düşmemesi için tutup yardım istedim. Daha sonra ağabeyler geldi kardeşimi kurtardı çok mutlu oldum" dedi.

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