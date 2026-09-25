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Ay-yıldızlılardan tehlikeli atak! Maignan gole izin vermedi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ay-yıldızlılardan tehlikeli atak! Maignan gole izin vermedi

Türkiye, 49. dakikada Arda Güler'in kullandığı kornerde gole yaklaştı. Kornerden gelen ortaya İsmail kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Maignan gole izin vermedi.

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