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Başkan Erdoğan'dan altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye tebrik
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan'dan altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti.

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