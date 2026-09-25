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Senne Lammens'ten olağanüstü kurtarış!
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Senne Lammens'ten olağanüstü kurtarış!

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ilk hafta programında yer alan mücadelede İtalya ve Belçika karşı karşıya geliyor. A Ligi'nde 1. Grup'ta mücadele eden iki ekip de yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak ve gruptaki ilk maçından puanla ayrılmak için sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başladı ve A Haber'den canlı yayınlanıyor. İtalya ikinci yarıya pozisyonla başladı. Kean'in şutunu Lammens müthiş çıkardı.

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