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Giriş Tarihi:
25 Eylül 2026 23:11
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fransa Türkiye karşısında öne geçti
Fransa, karşılaşmanın 54. dakikasında yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin kaydettiği golle Ay-yıldızlılar karşısında 1-0 öne geçti.
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