-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video
Fransa Türkiye karşısında öne geçti
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fransa Türkiye karşısında öne geçti

Fransa, karşılaşmanın 54. dakikasında yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin kaydettiği golle Ay-yıldızlılar karşısında 1-0 öne geçti.

Ay-yıldızlılardan tehlikeli atak! Maignan gole izin vermedi
Sonraki Video
Ay-yıldızlılardan tehlikeli atak! Maignan gole izin vermedi
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar