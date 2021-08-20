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Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı! 1 ölü 3 yaralı

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Giriş: 20.08.2021 11:32
Adana'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada bir kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe bir süre kapandı.

Girne Bulvarı Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi kavşağında, Hasan Topal'ın kullandığı 46 ACN 479 plakalı otomobil ile Cumali Cankurt (33) idaresindeki 01 DME 14 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Topal olay yerinde yaşamını yitirdi, Cumali Cankurt ile minibüste bulunan İsmail ve Celalettin Gök (10) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe bir süre kapandı.



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