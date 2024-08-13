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Adana'da makas faciası! Ölümlü kaza sonrası kendini savundu

Adana'da makas faciası! Ölümlü kaza sonrası kendini savundu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.08.2024 12:33
Adana'da makas attığı sırada aracın kontrolünü kaybederek yolun karşısına geçmeye çalışan Sevgi Akbaş'a çarpan sürücü, aracın kaydığını iddia ederek kendisini savundu.
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