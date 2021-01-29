Adana’da kamu görevlisi silah kaçakçılığından tutuklandı! “Beni kimse durduramaz” demiş

Adana'da polisin durdurup arama yaptığı araçta 9 ruhsatsız tabanca ile yakalanan E.Ö. ile Ç.C. gözaltına alındı. Kamu görevlisi olduğu belirlenen E.Ö.’nün, Ç.C.’ye “Beni kısıtlamada kimse durdurmaz. Benimle rahat rahat kaçakçılık yapabilirsiniz” dediği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. ile Ç.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.