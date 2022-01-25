Adana'da Çinliler, Türk ortaklarını 10 milyon dolandırdı! Türk iş insanının oğlu intihar etti

2007’de 64 yaşındaki iş insanı Muammer Başarır ile ortağı Fatih Toker, Adana Kozan’da, Çinli iş insanları Zhigian Lin ve Zhongkai Sun ile beraber mermer ocağı işletmek için 6 milyon dolarlık yatırım ile bir şirket kurdu. Fakat Çinli iş insanları Türk ortaklarını dolandırarak sırra kadem bastı. Faizlerle beraber 10 milyon dolar dolandırılan iş insanı, tüm mal varlığını ve intihar eden çocuğunu kaybederken dolandırıcıların bulunup cezalarını çekmesini istediğini dile getirdi.

Çin'den Adana'nın Kozan ilçesine gelerek mermer ocağı kuran şahıslar, Türk ortaklarını dolandırarak ortadan kayboldu. Döşeme mevkiindeki mermer ocağını faaliyete başlatan şirket, Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nde görevli dönemin müsteşarlarından Guo Chuanwei'nin de katıldığı merasimle açılışı yaptı. Şirket, açılışın akabinde mermerleri çıkartmaya başladı.

1 AYLIĞINA DEDİLER…

İddiaya göre, iş adamı Muammer Başarır ve ortağı Fatih Toker, 6 milyon dolar yatırım bedelinin kendi paylarına düşen kısmını ödedi ancak Çinli ortakları parayı bir türlü ödemedi. Aradan 2 yıl geçince 2009 yılında Zhigian Lin ve Zhongkai Sun, evrak ve gümrük işlemleri nedeniyle 1 aylığına Çin'e gidip geleceklerini söyleyip ortadan kayboldu.

Lin ve Sun'ın ortadan kaybolması üzerine borçların birikmesiyle birlikte Başarır ile Toker çalışanlara da izin verip ne yapacaklarını düşünmeye başladı.

BORÇLAR GİTTİKÇE ARTTI

Lin ve Sun'a ulaşamayan 2 ortak kendi mal varlıklarından satış yaparak borçların bir kısmını ödedi. Ancak mermerlerin sözleşme gereği sadece Çin'e satışı yapılabileceğinden ötürü her geçen gün borçlar artmaya başladı.

"İŞLERİMİZİ HALLEDİP GELECEĞİZ"

Başarır ve Toker, ulaşamadıkları Çinli ortakları hakkında dava açtı. Bunun üzerine de Muammer Başarır, Çin'e gidip Zhigian Lin ve Zhongkai Sun'ı aramaya başladı. Çinli ortaklarını bulan Başarır, 'Buradaki işlerimizi halledip, geleceğiz. Burada da zor durumdayız' cevabının ardından tekrardan Türkiye'ye geldi.

BORÇLARI ÖDEMEK İÇİN ŞİRKET SATTI

Her geçen gün borçların artması nedeniyle Başarır, bu sefer de oğlu Serdal Başarır'a (29) ait hazır beton şirketini satıp borçlarını ödemeye çalıştı.

İNTİHAR ETTİ

Dolar bazlı borçların her geçen gün artması sonucu Muammer Başarır birçok mal varlığını da kaybedince oğlu Serdal Başarır 2018 yılında bunalıma girip intihar etti.

Çinli ortaklarından bir daha haber alamayan Başarır, Çin'in Ankara Büyükelçiliği'ne mail atarak Zhigian Lin ve Zhongkai Sun tarafından dolandırıldığını söyledi. Çin Büyükelçiliği ise kişi ve firmanın olmadığını söyleyerek Başarır'a şu cevabı gönderdi:

"Vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda Çin Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı ofisi gerekli araştırmaları yapmış, ancak kişi ve firma ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ayrıca konuyu bir de Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinin ilgili ticaret ofisi ile görüşmenizi tavsiye ediyoruz."

Mal varlıklarını ve oğlunu kaybeden Muammer Başarır, İhlas Haber Ajansı muhabirine konuştu. Başarır, "20 sene boyunca yurt dışında çalıştım ve Adana'ya geldim. Burada da Çinliler ile anlaştık. Mermer ocağını açtık, mermerleri çıkarttık ve hepsi Çin'e gidecekti. Bunlar 1 ay Çin'e gittiler ve geri gelmediler. Gelmeyince de borçlar bana kaldı. Bende oğlumun adına olan şirketi sattım borçların birazını ödedim. Yatırım 6 milyon dolar ama benim bir sürü masrafım oldu. Açılışa Çinli müsteşar geldi, bana kartını da verdi. Hatta o kişilerin çok iyi insanlar olduklarını söyledi ama beni dolandırdılar" diye konuştu.

"ÇİN'DEN GELİP BİZİ DOLANDIRDILAR"

Çin'e gittiğinde ortaklarının kendisine 1 milyon dolar para teklif ettiğini de öne süren Başarır, "Çin'e gittiğimde bana 1 milyon dolar verelim, davadan vazgeç dediler. Bende vazgeçmem, borç 1 milyon dolar değil dedim. Bunlar yüzünden benim oğlum da intihar etti. Bütün paralarımız gitti. Bütün sebebi bu. Ben kimseden para istemiyorum ama bu adamların bulunup cezalarını çekmesini istiyorum. Çin'den gelip bizi burada dolandırdılar" dedi.

Zararının faizlerle birlikte 10 milyon dolar olduğunu öne süren Başarır, "Benim zararım 10 milyon dolar ama bana 1 milyon dolar teklif ediyorlar. Ortağımın durumu da çok kötü. İkimiz de mağdur olduk. Maden ocağı şu anda öyle duruyor. Çünkü sözleşmemiz gereği çıkan madenin yüzde 100'ü Çin'e gidecekti. Onun için satamıyoruz da işletemiyoruz da. Şu anda devlet de el koydu zaten borçlardan dolayı. Geçenlerde 25 dönüm arazi satıp yine borç ödedim" ifadelerini kullandı.