Adana’da bir garip olay! Arabayı parçaladı “Kendi otomobilim zannettim”

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir şahıs arkadaşıyla birlikte otomobil çaldı. Çaldıkları aracın parçalarının aracına takmaya giderken kıskıvrak yakalanıp tutuklanan sanık ifadesinde “kendi otomobilim zannettim” dedi.

Olay, 8 Ocak akşam sularında Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaşandı. Yolda yürüyen 28 yaşındaki Ali Doğan ve 32 yaşındaki Erdal Yıldız, H.K.'nin yol kenarına park ettiği aracın yanına geldi. Önce otomobilin kapılarını kontrol eden ikili, sürücü kapısının kilitli olmadığını anladı. Arabaya binen Ali Doğan, düz kontak yaparak çalıştırdığı otomobili götürdü. Bu anlar bölgedeki güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Arabanın yerinde olmadığını görünce şaşkına dönen H.K.'nin durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye giden Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için operasyon başlattı.

ARABAYI PARÇALAMIŞLAR!

Polis, Doğan'ın aracı arkadaşı Yıldız'ın barakasına götürdüğü ve burada parçaladıklarını belirledi.

MEĞER KENDİ OTOMOBİLİYLE…

Doğan'ın aynı marka ve model otomobili olduğu ve satmak istediği ancak arızaları nedeniyle satamadığı öğrenildi.

OTOMOBİLNİ PARÇALARI VE ESRAR BULUNDU

Ekipler, yaklaşık 30 saatlik görüntü izlemesinin ardından şüphelilerin saklandığı adresi tespit edip, operasyon düzenledi. Polisi görünce kaçmaya çalışan Ali Doğan ile Erdal Yıldız, takip sonucu yakalandı. Yıldız'ın barakasında yapılan aramalarda, otomobilden çıkarılan parçalar bulundu. Doğan'ın evinde yapılan aramalarda ise 300 gram esrar ele geçirildi.



"KENDİ ARACIM ZANNEDEREK BİNDİM"

Emniyete götürülen şüphelilerden Ali Doğan, ifadesinde, "Otomobili kendi aracım zannederek bindim. Araçla bölgeden ayrıldık. Eve götürdükten sonra kendi otomobilim olmadığını fark ettim. Geri götürmek istediğimde lastiği patlamıştı. Başka da bir şey hatırlamıyorum" dedi. Erdal Yıldız ise ifadesinde, "Ali otomobile binip, düz kontak yaparak çalıştırdı. Ben eşimin yanına gittim. Ali'nin yanına döndüğümde aracı parçalıyordu. Ben sadece Ali'ye çay götürdüm, yardım etmedim" diye konuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Doğan ile Erdal Yıldız, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.