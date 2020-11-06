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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar koronavirüse yakalandı

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Giriş: 06.11.2020 17:54
Güncelleme:06.11.2020 18:11
CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karalar'ın Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Barut, "Zeydan Karalar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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