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Adana 5,5’le sallandı! İşte depremin yıkıcı boyutu

A Haber
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Giriş: 26.07.2023 10:12
Güncelleme:26.07.2023 10:38
Adana'da 5,5 büyüklükteki depremde en büyük hasarı Minnetli Köyü gördü. Can kaybının yaşanmadığı köyde bazı evler hasar aldı. Bölgeden detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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