Adalar'ın toplu ulaşım sorunları... İzin süresi dolan İETT'ler korsan hizmet veriyor

İstanbul Adalar'da toplu ulaşımı sağlayan İETT'ye ait golf araçlarının izin süreleri dolmalarına rağmen "korsan" olarak hizmet vermeye devam etmesi ve taksilerin sürekli arızalanması çeşitli sorunlara neden oluyor. Sorunun büyümesiyle birlikte 65 yaş üstü vatadandaşlar da toplu taşımayı ücretsiz kullanma haklarından yararlanamaz hale geldi.

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