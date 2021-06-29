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Acil önlem çağrısı! Yağışın 4 katı buharlaşma var

İHA
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Giriş: 29.06.2021 16:55
Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalması nedeniyle oluşan kuraklık, Van Gölü havzası ve çevresinde su kaynaklarının yanı sıra tarım ve hayvancılığı da olumsuz etkiledi. YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, "Geçmişle kıyaslandığında bugün düşen yağışın 4 katından fazla buharlaşma yaşanıyor. Dolayısıyla göllerin seviyesi düşüyor. Bu da havzada ciddi bir su kaybına neden oluyor" dedi. YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk ise, "Sulu tarım yapılan bölgelerde salma veya karıkla sulama gibi vahşi sulama yöntemlerinden vazgeçilmesini, damla ya da yağmurlu sulama yöntemlerine geçilmesini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.
Acil önlem çağrısı! Yağışın 4 katı buharlaşma var
Acil önlem çağrısı! Yağışın 4 katı buharlaşma var
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