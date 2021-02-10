Abdülhamid Han nasıl bir padişahtı? Canlı yayında anlattı: Bitmiş bir ülkeyi süper lige sokan adamdır

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatından bu yana tam 103 yıl geçti. Milletine kendini adamış 34. Osmanlı Sultanı Abdülhamid Han Beylerbeyi Sarayı'nda vefat etti. Abdülhamid Han nasıl bir sultandı? Abdülhamid 33 yıl Osmanlı’yı nasıl idare etti? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Tarihçi Ahmet Anaplı canlı yayında anlattı. Anaplı, "Bitmiş bir ülkeyi süper lige sokan adamdır" ifadelerini kullandı.

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatından bu yana tam 103 yıl geçti. Milletine kendini adamış 34. Osmanlı Sultanı Abdülhamid Han Beylerbeyi Sarayı'nda vefat etti. Abdülhamid Han nasıl bir sultandı? Abdülhamid 33 yıl Osmanlı'yı nasıl idare etti? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Tarihçi Ahmet Anaplı canlı yayında anlattı. Anaplı, "Bitmiş bir ülkeyi süper lige sokan adamdır" ifadelerini kullandı.