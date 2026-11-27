Beşiktaş kafilesi yurda döndü!

Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçında Gürcistan polisinin Filistin bayrağı ve pankartı açan taraftarlara yönelik orantısız güç kullanmasının ardından siyah-beyazlı kafile ile Çarşı Bingöl grubu yurda döndü. Yaralanan vatandaşların tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği olayların yaşandığı yarım saatlik süreçte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Öte yandan Gürcü makamları müdahale için UEFA'yı işaret ederken, UEFA'nın olayları taraftar kavgasına bağlayan açıklaması büyük tepki çekti.