Orkun Kökçü'den A Haber'de tarihî mesajlar: Bu bizim için millî bir meseleydi

Gürcistan deplasmanından 3 puanla dönen Beşiktaş kafilesini İstanbul'da dört büyüklerin taraftarları coşkuyla karşıladı. Gürcü polisinin Filistin bayrağı açan taraftarlara müdahalesi ve UEFA'nın başlattığı soruşturmaya ilişkin A Haber'de konuşan Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, "Taraftarımızın arkasındayız, sonuçlarına da katlanırız." dedi. Kökçü, desteklerinden dolayı tüm Türkiye'ye teşekkür etti.