10 Temmuz 2024, Çarşamba
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ABD'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi başladı!
ABD'nin başkenti Washington DC'deki Walter E. Washington Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk oturumu başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede, başta Rusya-Ukrayna Savaşı olmak üzere Ukrayna'ya askeri desteğin koordinasyonu, savunma harcamaları, Çin'e yönelik politika, Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklarla işbirliği ve ittifakın askeri caydırıcılığına ilişkin konular masaya yatırılacak. Liderlerin zirve çerçevesinde ayrıca Gazze'deki savaş ve İran, Çin ve Kuzey Kore'nin Rusya ile ilişkileri gibi konuları da gündeme taşımaları bekleniyor.