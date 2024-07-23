23 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ABD polisi siyahi kadına kurşun yağdırdı! Elinde kaynar su olan bir siyahiyi kadını daha öldürdü

ABD polisi siyahi kadına kurşun yağdırdı! Elinde kaynar su olan bir siyahiyi kadını daha öldürdü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.07.2024 19:04
ABD’nin Illinois eyaleti polis şiddetine sahne oldu. Şüpheli siyahi bir kadının evine giden polis memurları, elindeki kaynar su nedeniyle kadına ateş açarak öldürdü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD polisi siyahi kadına kurşun yağdırdı!
ABD polisi siyahi kadına kurşun yağdırdı!
Süleymaniye’de bin kişilik aşure ikramı!
Süleymaniye'de bin kişilik aşure ikramı!
Mermer artıkları ekonomiye kazandırılıyor!
Mermer artıkları ekonomiye kazandırılıyor!
45 TL para üstü için dövdüler
45 TL para üstü için dövdüler
Ailesini rehin alan kişinin ağabeyi o anları anlattı
Ailesini rehin alan kişinin ağabeyi o anları anlattı
Vaşaklar fotokapana yansıdı
Vaşaklar fotokapana yansıdı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Adana’da orman yangını
Adana’da orman yangını
Annemden kalan bir miras
Annemden kalan bir miras
Vefa Havacılık Takımı dünya birincisi oldu
Vefa Havacılık Takımı dünya birincisi oldu
Artan hava sıcaklıkları karpuz tarlasını vurdu
Artan hava sıcaklıkları karpuz tarlasını vurdu
Eşine bıçakla saldırdı, etkisiz hale getirildi
Eşine bıçakla saldırdı, etkisiz hale getirildi
Daha Fazla Video Göster