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ABD donanmasına ait, 78 borda numaralı USS Porter' İstanbul Boğazı'ndan geçti

İHA
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Giriş: 30.10.2021 10:08
ABD donanmasına ait, 78 borda numaralı güdümlü füze destroyeri 'USS Porter' Savaş gemisi bugün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemi, saat 09.00 sıralarında boğazın en dar noktası olan Rumeli Hisarı sahilinden geçerek, Karadeniz'e doğru yol aldı.
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