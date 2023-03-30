A Haber sunucusu Erkan Tan'ın acı günü: Emekli Vali Hikmet Tan son yolculuğuna uğurlandı

A Haber Sabah Ajansı sunucumuz Erkan Tan'ın babası Emekli Vali Hikmet Tan hayatını kaybetti. Tan için İçişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Hikmet Tan Karşıyaka mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Hikmet Tan'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra A Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdülhalik Çimen ve A Haber çalışanları da katıldı.