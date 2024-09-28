28 Eylül 2024, Cumartesi
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A Haber suikast binasını görüntüledi
Katil İsrail ordusu Gazze'de yaptığı katliamların ardından Lübnan'ı hedef alıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun BM’deki konuşmasının hemen ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta çok sayıda patlama sesi duyulurken bombardıman gece boyu sürdü. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada Hizbullah lideri Nasrallah'ın da öldürüldüğü iddia edilirken Hizbullah'ın tüm komuta kademesinin öldürüldüğü belirtildi.Hizbullah kaynakları ise Nasrallah'tan cuma gününden beri haber alamadıklarını duyururken ölüm iddialarıyla ilgili "İnkar etmiyoruz, doğrulamıyoruz "denildi.