A Haber sosyal konut projesindeki örnek dairede! İşte o evler

81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirliler için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. TOKİ sosyal konut projesindeki örnek evler belli oldu. A Haber ekibinden Kübra Kılıç Tepeci yüzyılın sosyal konut projesindeki örnek daireden detayları anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN