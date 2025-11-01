01 Kasım 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
A Haber sosyal konut projesindeki örnek dairede! İşte o evler
81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirliler için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. TOKİ sosyal konut projesindeki örnek evler belli oldu. A Haber ekibinden Kübra Kılıç Tepeci yüzyılın sosyal konut projesindeki örnek daireden detayları anlattı.