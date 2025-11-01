A Haber sosyal konut projesindeki örnek dairede! İşte o evler

01 Kasım 2025, Cumartesi

Giriş: 01.11.2025 11:15
81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirliler için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. TOKİ sosyal konut projesindeki örnek evler belli oldu. A Haber ekibinden Kübra Kılıç Tepeci yüzyılın sosyal konut projesindeki örnek daireden detayları anlattı.
