İran'ın savaşı sona erdirme teklifine ABD'den red! Tahran hangi maddeleri iletti?

ABD ve İran arasında kırılgan ateşkes, karşılıklı tehditlerle saldırıların kapıda olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyarken yaşanan gelişmeler dünya tarafından tedirginlikle takip ediliyor. Tahran'ın Pakistan aracılığıyla Washington'a ilettiği teklif Wall Street Journal'ın haberinde ele alınırken, Trump söz konusu taslağın kabul edilemez olduğunu belirtti. Peki İran'ın ilettiği teklifte hangi şartlar yer alıyor? A Haber'de Sinan Tatlı'nın sunduğu Gece Ajansı programına konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, maddeleri ele alarak değerlendirmelerde bulundu.