Başkan Erdoğan'ın davetine icabet: Belçika Kraliçesi Mathilde Türkiye'de

Belçika Kraliçesi Mathilde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine İstanbul’da geniş kapsamlı bir “Ekonomik Misyon" programı için Türkiye'ye geldi. Kabine üyeleri ile birlikte 428 özel sektör temsilcisinin yer aldığı ziyaret kapsamında, Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ve ticari iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Temaslarda; enerji, savunma sanayisi, havacılık, lojistik, sağlık ve yaşam bilimleri, bankacılık, teknoloji ve dijitalleşme gibi stratejik alanlarda yeni yatırım imkanları ve ortak projeler masaya yatırılacak.