Esra Albayrak'tan Dünya Dekolonizasyon Forumu'nda konuştu: Zihin sömürgenin son kalesidir

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak İstanbul’daki Dünya Dekolonizasyon Forumu’nda yaptığı konuşmada sömürgeciliğin yalnızca toprak işgaliyle sınırlı olmadığını, bilimden dijital dünyaya kadar uzanan bir tahakküm sistemi haline geldiğini söyledi. “Zihin sömürgenin son sınırıdır” diyen Albayrak, gerçek özgürleşme için epistemik, kurumsal ve siyasi düzeyde dekolonizasyon gerektiğini ifade etti.