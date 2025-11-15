15 Kasım 2025, Cumartesi

A Haber oteldeki incelemelerin sonuçlarına ulaştı! Tarım ilacı şüphesi

A Haber oteldeki incelemelerin sonuçlarına ulaştı! Tarım ilacı şüphesi

Giriş: 15.11.2025 15:35
İstanbul’da yaşanan zehirlenme vakası ile ilgili soruşturma derinlemesine ilerliyor. Böcek ailesinin kaldığı otelde 2 kişi daha hastaneye kaldırılmıştı. Otelde yapılan incelemelerin sonucuna A Haber ulaştı. Otelin tarım ilacı ile ilaçlandığı iddiası var. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.
