15 Kasım 2025, Cumartesi
A Haber oteldeki incelemelerin sonuçlarına ulaştı! Tarım ilacı şüphesi
İstanbul’da yaşanan zehirlenme vakası ile ilgili soruşturma derinlemesine ilerliyor. Böcek ailesinin kaldığı otelde 2 kişi daha hastaneye kaldırılmıştı. Otelde yapılan incelemelerin sonucuna A Haber ulaştı. Otelin tarım ilacı ile ilaçlandığı iddiası var. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.