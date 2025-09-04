04 Eylül 2025, Perşembe

Savcı Ercan Kayhan'ı öldüren katil zanlısı Mustafa Can Gül ifadesinde ne anlattı?
A Haber olay yerinde! Savcı Ercan Kayhan’ı öldüren katil zanlısı Mustafa Can Gül ifadesinde ne anlattı?

A Haber olay yerinde! Savcı Ercan Kayhan'ı öldüren katil zanlısı Mustafa Can Gül ifadesinde ne anlattı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2025 13:50
İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, restoranda yemek yediği sırada 19 yaşındaki Mustafa Can Gül'ün bıçaklı saldırısına uğradı. Savcı Kayhan olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı. A Haber ekibinden İslim İstanbullu olay yerinden son gelişmeleri aktardı.
A Haber olay yerinde! Savcı Ercan Kayhan’ı öldüren katil zanlısı Mustafa Can Gül ifadesinde ne anlattı?
