A Haber muhabiri canlı yayında duyurdu: Manisa Soma'da orman yangını!

Bir ilimizden daha kötü haber geldi. A Haber muhabiri Gamze Elçi canlı yayında Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktığını duyurdu. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangına 8 arazözle müdahale edildiği belirtildi. Elçi, yangının şu anda yerleşim yerlerini tehdit etmesinin söz konusu olmadığını aktardı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Darkale Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu Orman Bölge ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangına 8 arazözle müdahale edildiği belirtildi.