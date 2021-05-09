A Haber gündeme getirmişti! Adalar'dan alınan 219 at nasıl telef edildi? İBB'nin sorumsuzluğu...

A Haber'in gündeme getrdiği Adalar''da faytonlardan çıkartılan bin 200 attan İBB'nin sorumluluğunda olan 978 tanesinin farklı illere gönderildi. Ancak bu atlardan 219 tanesi telef oldu. Peki bu atlar neden telef oldu? Bu sorunun yanıtını ve son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN