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A Haber gündeme getirmişti! Adalar'dan alınan 219 at nasıl telef edildi? İBB'nin sorumsuzluğu...

A Haber
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Giriş: 09.05.2021 19:28
Güncelleme:09.05.2021 19:28
A Haber'in gündeme getrdiği Adalar''da faytonlardan çıkartılan bin 200 attan İBB'nin sorumluluğunda olan 978 tanesinin farklı illere gönderildi. Ancak bu atlardan 219 tanesi telef oldu. Peki bu atlar neden telef oldu? Bu sorunun yanıtını ve son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.

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