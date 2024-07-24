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A Haber Esenyurt’taki zincirleme kaza noktasında

A Haber Esenyurt’taki zincirleme kaza noktasında

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 11:36
İlk belirlemelere göre 7 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç olay yerinden aktardı.
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A Haber zincirleme kaza noktasında
A Haber zincirleme kaza noktasında
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