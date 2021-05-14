14 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | Deniz salyası İstanbul'a yapışıp kaldı! Temiz temizle bitmediler

Son dakika | Deniz salyası İstanbul'a yapışıp kaldı! Temiz temizle bitmediler

’un sahil kesimleri başta olmak üzere birçok noktada görülen deniz salyası etkisini sürdürmeye devam ediyor. ’nde kıyı kesimden uzaklaşarak denizin ileri kısımlarında oluşan deniz salyası yoğunluğu havadan görüntülendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2021
ABONE OL
Son dakika | Deniz salyası İstanbul'a yapışıp kaldı! Temiz temizle bitmediler

Yaklaşık 3 ay önce başta 'un sahil kesimlerinde olmak üzere birçok alanda etkili olan deniz salyaları varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Özellikle balıkçıları zor durumda bırakan ve mevsimsel olduğu belirtilen ancak ekosistemde yaşanan bozulmalar sonucu varlığını yoğun olarak gösteren deniz salyaları 'nde etkisini sürdürüyor.

Sahil şeridinden uzaklaşarak ilerleyen deniz salyalarının son hali ise havadan görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA