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A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün Mesut Yılmaz'ı anlattı: Türkiye’nin son derece çalkantılı dönemlerinde...

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Giriş: 30.10.2020 10:32
Güncelleme:30.10.2020 10:57
Eski Başbakan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede vefat etti. A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün, canlı yayında merhum Başkabakan Yılmaz'ı anlattı. Akgün, "Sayın Yılmaz’a Allah’tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine de baş sağlığı temenni ediyorum. Ben merhumu 1980’li yılların başından itibaren önce muhabir sonra temsilci olarak izledim. Kendisi Türkiye’nin son derece çalkantılı dönemlerinde görev yapmış bir isimdir. Türkiye’nin yakın geçmişine damga vuran olaylarda başrol oynamış bir isimdir." dedi.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede vefat etti. A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün, canlı yayında merhum Başkabakan Yılmaz'ı anlattı. Akgün, "Sayın Yılmaz'a Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine de baş sağlığı temenni ediyorum. Ben merhumu 1980'li yılların başından itibaren önce muhabir sonra temsilci olarak izledim. Kendisi Türkiye'nin son derece çalkantılı dönemlerinde görev yapmış bir isimdir. Türkiye'nin yakın geçmişine damga vuran olaylarda başrol oynamış bir isimdir." dedi.

Son dakika: Mesut Yılmaz hayatını kaybetti SON DAKİKA: MESUT YILMAZ HAYATINI KAYBETTİ

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