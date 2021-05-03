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90 bin TL'ye aracını modifiye eden gence 2'nci kez ceza kesildi

DHA
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Giriş: 03.05.2021 09:36
Güncelleme:03.05.2021 09:43
Bursa'da 12 bin TL’ye aldığı otomobilinin teknik özelliklerinde 90 bin TL harcayarak değişiklik yapan Ali Rıza Altunbay'a (25), izinsiz değişiklikler ve arka plakasını söktüğü için 696 lira ceza uygulandı. Otomobili daha önce aynı nedenle trafikten men edilen Altunbay, "Biz hastasıyız bunun, başka hevesimiz yok. Yaptıklarımızın bedelini ödüyoruz" dedi.
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