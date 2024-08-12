9 kişi feci kazada hayatını kaybetmişti... Dikkat çeken rapor ortaya çıktı: Şoförün doğrudan etkisi var

Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün, üst geçidin ayağına çarpması sonucu meydana gelen, 9 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı kazaya ilgili ön rapor çıktı. Raporda, Plaka Tanıma Sistemi ve Elektronik Denetleme Sistemi kayıtlarının incelendiği, otobüste teknik arıza ve kusurun bu aşamada görülmediği, şoför Çetin Karayel’in (45) şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmediği ve doğrudan kazaya etkisinin olduğu belirtildi.

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