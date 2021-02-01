Diyarbakır HDP önündeki eyleme bir aile daha katıldı. Eyleme katılan aile sayısı 197 oldu. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı. 8 yaşında babası için eyleme katılan Mehmet Öztürk A Haber canlı yayınında babasına seslendi. Öztürk, "Babamın gelmesini isterim. Babam gelirse ben mutlu olurum. Babamı çok özledim beni görürse yanıma gelsin" dedi.

Diyarbakır HDP önündeki eyleme bir aile daha katıldı. Eyleme katılan aile sayısı 197 oldu. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı. 8 yaşında babası için eyleme katılan Mehmet Öztürk A Haber canlı yayınında babasına seslendi.

"BABAMI ÇOK ÖZLEDİM"

Öztürk, "Babamın gelmesini isterim. Babam gelirse ben mutlu olurum. Babamı çok özledim beni görürse yanıma gelsin" dedi.