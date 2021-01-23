Son dakika | HDP'liler evlat nöbeti tutan ailelerin acılarına acı kattı: PKK’ya diyet borcunu ödüyor
Son dakika: Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerin acılarına acı katan HDP'li isimlere tepkiler çığ gibi büyüdü. AK Parti ve MHP’den, zafer işareti yapan HDP’li vekil Erol Katırcıoğlu’na sert tepki. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: PKK’ya diyet borcunu ödüyor. MHP Milletvekili Esin Kara: Haddini aştı.
HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun dağa kaçırılan evlatları için Diyarbakır'da nöbet tutan ailelerin önünde zafer işareti ile provokasyon yapmasına AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bir kere daha göstermiştir ki HDP, net bir şekilde tarafını PKK'dan yana almaktadır. Oradaki belediyelerin nasıl kullanılıp o çocukların dağa nasıl kaçırıldığını, o zafer işaretiyle bu milletvekili bir kez daha partisi adına tescillemiş oluyor. Kendisini milletvekili yapan PKK'ya diyet borcunu ödemeye çalışıyor" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise "Bir annenin yüreği teröre yardakçılık edenlerden daha büyüktür" ifadesini kullandı. İşte tepkiler:
AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MEHMET MUŞ: "İyi oldu, çocuklarınızı nasıl da götürdük" dercesine, PKK'ya selam çakarak bir zafer işareti yapmıştır. Bir kere daha göstermiştir ki HDP, net bir şekilde tarafını PKK'dan yana almaktadır. Bu yapılan hareketlerin hukuk devletlerinde bir müeyyidesi olur, bir karşılığı olur. "Neden kayyum atandı, neden bu işlemler yapılıyor" gibi bundan sonra bize kimse tek kelime etmesin. Oradaki belediyelerin nasıl kullanılıp o çocukların dağa nasıl kaçırıldığını, o zafer işaretiyle bu milletvekili bir kez daha partisi adına tescillemiş oluyor. Kendisini milletvekili yapan PKK'ya diyet borcunu ödemeye çalışıyor.
KANDİL'İN APARATI OLDUĞUNU KANITLADI
AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BÜLENT TURAN: Diyarbakır Anneleri'nin onurlu mücadelesi, HDP'nin Kandil'in aparatı olduğu yüzünü bir kez daha gösterdi. Sözüm ona, Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olduklarını iddia edenler, evlatlarını terörden kurtarmak isteyen aileler karşısında da tercihini Kandil'den yana yaptı. HDP'li vekiller daha önce de ailelere hakaretlerde bulunmuş, saldırmıştı. Son olarak HDP'li vekilin yaptığı hareket tamamen provokasyon amaçlı. Soruşturma başlatıldı. Bir annenin yüreği ve cesareti terör örgütüne yardakçılık edenlerinkinden büyüktür. HDP'li vekil ne kadar kendince zafer işareti yapsa da mutlak zafer Diyarbakır Anneleri'nin olacak. O kastettiği zafer Kandil'in dağlarına hiç uğramayacak.
HADDİNİ AŞMIŞTIR
MHP KONYA MİLLETVEKİLİ ESİN KARA: Koca yürekli bu ailelerin mücadelelerinde sonuna kadar yanlarındayız. Üniversite hocası olan bir milletvekili, dağda değil okulda, üniversitede olması gereken bu çocukların ailelerine destek olması gerekirken yaptığı terbiyesizlikle haddini aşmıştır. HDP binasının önünde sinir krizi geçiren her ailenin çektiği her acının bedelini bu terörist ve destekçisi partiden sormak hepimizin boynunun borcudur.