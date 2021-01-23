Son dakika | HDP'liler evlat nöbeti tutan ailelerin acılarına acı kattı: PKK’ya diyet borcunu ödüyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise "Bir annenin yüreği teröre yardakçılık edenlerden daha büyüktür" ifadesini kullandı. İşte tepkiler:



AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MEHMET MUŞ: "İyi oldu, çocuklarınızı nasıl da götürdük" dercesine, PKK'ya selam çakarak bir zafer işareti yapmıştır. Bir kere daha göstermiştir ki HDP, net bir şekilde tarafını PKK'dan yana almaktadır. Bu yapılan hareketlerin hukuk devletlerinde bir müeyyidesi olur, bir karşılığı olur. "Neden kayyum atandı, neden bu işlemler yapılıyor" gibi bundan sonra bize kimse tek kelime etmesin. Oradaki belediyelerin nasıl kullanılıp o çocukların dağa nasıl kaçırıldığını, o zafer işaretiyle bu milletvekili bir kez daha partisi adına tescillemiş oluyor. Kendisini milletvekili yapan PKK'ya diyet borcunu ödemeye çalışıyor.