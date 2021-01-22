HDP'li vekilden Diyarbakır'da evlat nöbetindeki annelere küstah hareket!

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan annelere zafer işareti yaparak tahrik etti. Diyarbakır'da evlatlarını bekleyen 190'dan fazla aile HDP'li vekilin bu provokatif hareketine A Haber canlı yayınında tepki gösterdi.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yaparak onları tahrik etti. HDP'li vekilin bu provokasyonuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sayıları her geçen gün artan 190'ın üzerinde aile HDP tarafında kandırılarak dağ kaçırılan evlatlarını kurtarmak için Diyarbakır'da nöbetlerini sürdürüyor. Birçok kez HDP'li vekillerin tahriklerine rağmen pes etmeyen aileler evlatlarını terör örgütünün elinden almak için kararlı dik duruşlarına devam ediyor.

Son olarak HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, evlat nöbetindeki anneleri zafer işareti yaparak tahrik etti. Acılı aileler ise HDP'li vekilin bu provokatif eylemine A Haber canlı yayınında tepki gösterdi.

EVLATLARIMIZI DAĞA GÖTÜRDÜĞÜ İÇİN Mİ ZAFER İŞARETİ YAPIYOR?

*Onu kınıyoruz. Bizim çocuklarımızı dağa (PKK'ya) götürdüğü için zafer mi kazanmış da bize bu işareti yapıyor! Onu ALLAH'a havale ediyorum.

*O vekil evlat acısı yaşasaydı bu işareti yapmazdı. Zafer işareti yaparak 'çocuklarınız bizim elimizde mağralarda mahkum oldu, sizlerde günlerdir bizim kapımızda mahkum oldunuz' demek istiyor. Onun derdi bizim huzurumuzu moralimizi bozup çadırdaki ailelerin bu eyleminden vazgeçirmeye çalışmaktır ama asla pes etmeyeceğiz. Bir evladımız bile dağda kalmayana kadar buradayız!

* Kendi halkından kaçan bize bir açıklama yapayan vekile ne denir ki! Zafer işaretini çok seviyorsan Kandil'e git! 14-15 yaşındaki çocukları dağa kaçırıyorsunuz bir de utanmadan zafer işareti yapıyorsunuz, elinizi vicdanınıza koyun. Ya çocuklarımız gelecek ya da biz burada öleceğiz.

Öte yandan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı HDP Diyarbakır Erol Katırcıoğlu'nun bu provokasyonuyla ilgili soruşturma başlattı.