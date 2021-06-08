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8 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı yükseldi

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Giriş: 08.06.2021 19:48
Güncelleme:08.06.2021 19:48
Sağlık Bakanlığı 8 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı. Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 8 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 557'si semptomatik olmak üzere 6 bin 609 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 300 bin 236'ya yükseldi. Vefat sayısı 86 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 5 bin 836 oldu.

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