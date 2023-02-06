7,7’lik deprem 10 ili vurdu! A Haber depremin merkez üssü Pazarcık’ta

Son dakika haberleri… Sabaha karşı 04,17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 şiddetinde büyük bir deprem meydana geldi. A Haber ekiplerinden Ertuğrul Atabey Ok, depremin merkez üssü Pazarcık’tan son durumu aktardı.

Ertuğrul Atabey Ok'un canlı yayında aktardıkları:

"Pazarcık'ta çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalanları çıkarmak için çalışmalar sürüyor. Devlet ve millet işbirliği ile zarar gören vatandaşları kurtarmak için mücadele ediliyor. Menderes Mahallesi'nde yıkılan 4 katlı bir binadan kız çocuğu çıkarıldı ve hastaneye götürüldü. Yıkılan apartman Pazarcık Belediyesi'nin yanıdan yer alıyor. Polisevi ciddi zarar görmüş durumda. Sağlık görevlileri ciddi şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Depremden zarar gören vatandaşlar varillerde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Beraber oturarak yaralarını sarıyorlar. Devlet tüm imkanları seferber etmiş durumda. Pazarcık'taki vatandaşlar güvenli noktalara gitmek için çaba gösteriyor.

Depremden zarar gören tavanı çökmüş ya da camı kırılmış araçlarla bile yolculuk eden vatandaşlar bulunuyor. İnsanlar enkaz altında kalanları çıkarmak ve yakınlarına ulaşmak için devlet yetkilileri ile beraber hareket ediyor. İnsanlardan yakınlarında gelecek güzel haberleri bekliyor."